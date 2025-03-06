Чемпіон Європи Альваро Негредо ухвалив рішення покинути футбол. 39-річний форвард Вальядоліда в інстаграмі повідомив про завершення кар'єри, інформує 24 канал.

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Зворушливе повідомлення Негредо

Іспанський нападник опублікував зворушливе відео, де попрощався з футбольною кар'єрою. У кадрі Альваро Негредо зняв бутси та повісив їх у роздягальні, вимовивши болючу фразу.

Дякую за все, футбол,

– сказав Негредо у прощальному відео.

За свою кар'єру Альваро Негредо пограв у Реалі, Манчестер Сіті, Севільї, Альмерії, Валенсії, Мідлсбро, Бешикташі, Кадісі, Аль-Насрі. Останнім клубом 39-річного форварда став іспанський Вальядолід.

До слова. Альваро Негредо виграв з Севільєю Кубок Іспанії. Іспанський нападник двічі ставав найкращим голеадором Ла Ліги під час виступів Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Всього Негредо зіграв у 771 матчі та забив 300 голів. Найголовніші перемоги форварда – це тріумф в АПЛ з Манчестер Сіті та звитяга зі збірною Іспанії на Євро-2012.