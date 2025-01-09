Американский легионер вернулся в украинскую Суперлигу

Баскетбольный клуб Прикарпатье-Говерла усилил свой состав американским легионером. Защитник Лейтерренс Рид выступает в украинской Суперлиге уже третий сезон подряд.

Ивано-франковский клуб Прикарпатье-Говерла официально сообщил о подписании американского защитника Лейтерренса Рида. 27-летний новичок сможет дебютировать в домашнем бабле 9-10 января, пишет 24 Канал со ссылкой на социальные сети клуба.

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Что известно о дебютанте Говерлы

Лейтерренс Рид родился в Баффало. В течение четырех сезонов защитник выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за Нортвестерн Стейт Демонс из штата Луизиана (США).

Американский легионер не побоялся войны в Украине и начиная с сезона 2022/23 выступал в Суперлиге. Сначала Рид защищал цвета Черкасский Мавп, а затем перешел в Кривбасс (2023/24). В криворожской команде Лейтерренс в среднем за матч набирал 18,4 очка, делал 4,5 подбора и 3,5 передачи. Его рейтинг эффективности составлял 13,9 по итогам 18 сыгранных игр.

Лейтерренс Рид – новичок Прикарпатья-Говерлы / фото франковского клуба

Отметим, что Прикарпатье-Говерла занимает последнее место в украинской Суперлиге. Франковская команда одержала 1 победу в 15 матчах регулярного чемпионата.

В четверг, 9 января, Говерла сыграет против серебряного призера чемпионата БК Ривне. Ожидается, что 27-летний американец Лейтерренс Рид дебютирует за свою новую команду.