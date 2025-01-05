Лос-Анджелес Лейкерс дома принимал Атланту Хокс. Хозяева одержали победу со счетом 119:102.

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Невероятное достижение Джеймса

В этом поединке 40-летний Леброн Джеймс стал одним из главных героев встречи. Лидер Лейкерс записал в свой актив 30 очков, а также сделал три подбора и отдал восемь ассистов.

Это позволило американцу стать рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети лиги. До этого он делил первую строчку с легендарным Майклом Джорданом, который удерживал пальму первенства с 2003 года.

Теперь в активе Леброна 563 таких поединка. Тройку же замыкает Уилт Чемберлейн – он в 515 матчах набирал 30 очков и больше.



Топ-10 рекордсменов НБА по количеству матчей с 30+ очками / Изображение из соцсетей НБА

Отметим, что в нынешнем сезоне Леброн Джеймс проводит в среднем 34,9 минуты за игру на площадке, в которых набирает 24,1 очка, делает 7,4 подбора и 8,9 ассиста.

Смотрите видео с результативными действиями Леброна Джеймса в рекордном матче

К слову. В предыдущем поединке Леброну Джеймсу удалось установить еще одно фантастическое достижение. Он стал лишь вторым игроком в истории НБА, который за игру набирал 30+ очков в возрасте 40 лет. Первым был Майкл Джордан.

Следующая игра Лос-Анджелес Лейкерс состоится 6 января. В ней команде Леброна будет противостоять Хьюстон Рокетс.