Бразильская спортсменка Ана Ксавьер погибла во время соревнований по акватлону
- Бразильская триатлонистка Ана Зулейка Ксавьер погибла во время соревнований по акватлону в возрасте 39 лет.
- Ксавьер умерла от полученных травм по дороге в больницу после того, как ее обнаружили без сознания во время соревнований.
Бразильская триатлонистка Ана Зулейка Ксавьер трагически погибла в возрасте 39 лет. Это произошло во время соревнований по акватлону.
Утром субботы, 15 марта, произошел инцидент на соревнованиях по акватлону. Ксавьер участвовала в соревнованиях по акватлону, который состоит из нескольких этапов: сначала бег, потом плавание и снова еще один этап бега, пишет 24 канал со ссылкой на Terra.
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Погибла Ана Ксавьер
Во время заплыва отсутствие спортсменки заметили уже в зоне перехода, поняв, что она не закончила этап.
Во время поиска бразильскую спортсменку достали из воды без сознания. На месте происшествия ей оказали первую помощь, но Ана умерла от полученных травм по дороге в больницу.
Федерация триатлона штата Сеара выразила соболезнования родным спортсменки. У нее остались муж и ребенок.