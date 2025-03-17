Возле села Авдотовка Криворожского района легковушка Dacia Logan столкнулась с двумя грузовиками DAF и Scania. 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Днепр.

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Бойцы MMA погибли в ДТП

Легковое авто столкнулось с задней левой частью грузовика DAF, после чего продолжил движение по встречной полосе, где впоследствии столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

В результате полученных травм на месте погибли водитель Dacia и его 19-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Все они были бойцами ММА, воспитанниками клуба "Ягуар" и возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, проходившего в Днепре.

Обоим погибшим ребятам было 19 лет.