В субботу, 15 марта, в рамках Cage Fury Fighting Championships 140 Ярослав Амосов встретился с Кертисом Миллендером. Украинец одолел оппонента уже в первом раунде, пишет 24 канал.

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Не оставил шансов сопернику

Этот бой стал главным событием вечера, который проходил в городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

Амосову уже в первом раунде удалось схватить Миллендера за шею. Соперник пытался вырваться, однако украинец крепко зафиксировал его шею и Кертис просигнализировал, что сдается.

Победа Амосова: смотрите видео

Отметим, что первое поражение в карьере Ярослав Амосов потерпел от Джейсона Джексона в 2023 году.