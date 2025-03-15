У суботу, 15 березня, в межах Cage Fury Fighting Championships 140 Ярослав Амосов зустрівся з Кертісом Міллендером. Українець здолав опонента вже у першому раунді, пише 24 канал.

Читайте також Реваншу Усик – Дюбуа бути: відома умова для проведення бою, яка привабить Паркера

Не лишив шансів супернику

Цей бій став головною подією вечора, який проходив у місті Філадельфія, штат Пенсильванія.

Амосову вже у першому раунді вдалося схопити Міллендера за шию. Суперник намагався вирватися, однак українець міцно зафіксував його шию і Кертіс просигналізував, що здається.

Перемога Амосова: дивіться відео

Відзначимо, що першої поразки у кар'єрі Ярослав Амосов зазнав від Джейсона Джексона у 2023 році.