Біля села Авдотівка Криворізького району легковик Dacia Logan зіткнувся з двома вантажівками DAF й Scania. 19-річний водій Dacia Logan, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Дніпро.
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Бійці MMA загинули в ДТП
Легкове авто зіткнулося із задньої лівою частиною вантажівки DAF, після чого продовжив рух по зустрічній смузі, де згодом зіштовхнувся із вантажівкою Scania з напівпричепом.
Внаслідок отриманих травм на місці загинули водій Dacia та його 19-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі вони були бійцями ММА, вихованцями клубу "Ягуар" та поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що проходив у Дніпрі.
Обом загиблим хлопцям було 19 років.