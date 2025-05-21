Футболистка с модельной внешностью: кто такая Ана Мария Маркович – взрывные фото

Ана Мария Маркович считается одной из самых красивых футболисток мира. Хорватская игрок постоянно радует фанов разнообразным контентом в социальных сетях.

Нападающая демонстрирует не только скиллы на футбольном поле, но и свою естественную красоту за пределами газона. 24 канал собрал подборку самых горячих фото звездной хорватской футболистки.

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Невероятная Ана Мария Маркович

Ана Мария Маркович в 12 лет перебралась из Хорватии в Швейцарию. В 14 лет девушка начала заниматься футболом в академии Цюриха, где в 2017 году дебютировала в женской команде.

С 2020 по 2024 год Ана Мария Маркович выступала за швейцарский Грассгоппер. После чего нападающая перешла в Брагу, но уже в 2025 году покинула команду, присоединившись к хорватскому Дамайенсе.

Ана Мария Маркович также с 2021 года выступаю за женскую сборную Хорватии. В составе национальной команды нападающая сыграла в 20 матчах, забив 2 гола.

Ана Мария Маркович / Фото из инстаграма футболистки

В социальных сетях за жизнью звездной Аны Марии Маркович следит более 2,5 миллиона подписчиков. Пользователи считают хорватскую нападающую самой красивой футболисткой мира.

Ана Мария Маркович занимается не только футбольной карьерой. Звездная игрок работает в сфере модельного бизнеса и маркетинга.