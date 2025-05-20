Роскошная Мадлен Райт на собственной странице в инстаграм поделилась порцией новых фотографий. Фанаты английской футболистки были в восторге от увиденного, сообщает 24 канал.

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Горячая Мадлен Райт

Девушка предстала перед камерой в ярком образе. Мадлен Райт попозировала в желтом топе и юбке, которые удачно подчеркнули стройную талию и выразительные формы футболистки.

В руке футболистка держала бокал вина, который вписался в роскошный образ девушки. В комментариях под публикацией поклонники насыпали Мадлен Райт немало комплиментов.

Мадлен Райт опубликовала эффектные фотографии / Фото из инстаграма футболистки

Напомним, что Мадлен Райт не только занимается футболом. Девушка имеет собственную страницу на платформе для взрослых OnlyFans.

Ранее Мадлен Райт выступала в Чарльтон Атлетик. После нескольких скандальных инцидентов футболистка покинула команду.