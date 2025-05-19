Возлюбленная английского футболиста Комо на собственной странице в инстаграме поделилась фотографиями с откровенной фотосессии. Девушка прорекламировала свою новую коллекцию пляжной одежды, информирует 24 канал.

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Роскошная Синди Кимберли

26-летняя испанская модель предстала перед камерой в роскошном и эффектном образе. Стильный коричневый купальник прекрасно вписался в невероятный вид Синди.

Любимая Деле Алли очаровала публику, собрав более трехсот тысяч лайков под сообщением. Купальник подчеркнул стройную фигуру и формы испанской модели.

Кимберли опубликовала пикантные фотографии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что бренд одежды Синди Кимберли называется "LOBAwoman", что в переводе с испанского означает "волчица". Бренд испанской модели быстро набирает популярность.

Сама Синди Кимберли имеет многочисленную армию фанатов. Социальные сети возлюбленной Деле Алли насчитывает более 7 миллионов подписчиков.