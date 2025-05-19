Кохана англійського футболіста Комо на власній сторінці в інстаграмі поділилась світлинами з відвертої фотосесії. Дівчина прорекламувала свою нову колекцію пляжного одягу, інформує 24 канал.

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Розкішна Сінді Кімберлі

26-річна іспанська модель постала перед камерою у розкішному та ефектному образі. Стильний коричневий купальник чудово вписався у неймовірний вигляд Сінді.

Кохана Деле Аллі зачарувала публіку, зібравши понад триста тисяч вподобайок під дописом. Купальник підкреслив струнку фігуру та форми іспанської моделі.

Кімберлі опублікувала пікантні світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що бренд одягу Сінді Кімберлі називається "LOBAwoman", що у перекладі з іспанської означає "вовчиця". Бренд іспанської моделі швидко набирає популярність.

Сама Сінді Кімберлі має численну армію фанатів. Соціальні мережі коханої Деле Аллі налічує понад 7 мільйонів підписників.