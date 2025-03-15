Очаровательная футболистка поразила фанов фигурой в стильном образе: огненные фото

Ана Мария Маркович является одной из самых популярных футболисток в мире. Хорватская игрок активно ведет социальные сети и часто радует болельщиков фотографиями из личной жизни.

Девушка опубликовала в инстаграме подборку эффектных фото с отдыха. 25-летняя футболистка посетила Дубай, сообщает 24 канал.

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Невероятная Ана Мария Маркович

Ана Мария Маркович попозировала перед камерой в роскошном и изысканном образе. Хорватская футболистка выбрала стильное черное мини-платье и яркие серебристые каблуки.

Поклонники полюбили новые фотографии игрока. Ана Мария получила немало комплиментов в комментариях, а некоторые подписчики даже окрестили футболистку "девушкой Криштиану Роналду".

Ана Мария Маркович в Дубае / Фото из инстаграма футболистки

Напомним, что Ана Мария Маркович имеет более 3 миллионов подписчиков в инстаграме. Недавно хорватская футболистка сменила клубную прописку. Теперь девушка выступает за Дамаенсе.