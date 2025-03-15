Дівчина опублікувала в інстаграмі підбірку ефектних фото з відпочинку. 25-річна футболістка завітала у Дубай, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Ана Марія Маркович

Ана Марія Маркович попозувала перед камерою у розкішному та вишуканому образі. Хорватська футболістка обрала стильну чорну мінісукню та яскраві сріблясті підбори.

Шанувальники вподобали нові світлини гравчині. Ана Марія отримала чимало компліментів у коментарях, а деякі підписники навіть охрестили футболістку "дівчиною Кріштіану Роналду".

Ана Марія Маркович у Дубаї / Фото з інстаграму футболістки

Нагадаємо, що Ана Марія Маркович має понад 3 мільйони підписників у інстаграмі. Нещодавно хорватська футболістка змінила клубну прописку. Тепер дівчина виступає за Дамаенсе.