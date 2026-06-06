Юная украинка продемонстрировала невероятную игру на континентальном первенстве, которое проходило с 25 мая по 5 июня в Грузии. В течение турнира Гнатишин обыгрывала международных мастеров и гроссмейстеров, достигнув исторического успеха, сообщил Офис спорта Львовского городского совета на своей странице в фейсбуке.

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Как украинская шахматистка одержала победу?

15-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Дебют" стала чемпионкой Европы среди женщин по классическим шахматам. На континентальном первенстве в Батуми юная львовянка продемонстрировала блестящую игру, набрав 9 очков из 11 возможных и получив золотую награду. Этот результат позволил Анастасии улучшить свой мировой рейтинг сразу на 200 пунктов.

Перед началом турнира украинка занимала лишь 76-е место среди 165 участниц чемпионата, однако сумела опередить всех конкуренток и сенсационно подняться на высшую ступеньку пьедестала.

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Особое впечатление произвела победа над англичанкой Элмирой Мирзоевой, после которой украинка закрепилась на первом месте.

По данным Европейского шахматного союза, во время турнира Гнатишин демонстрировала рейтинг-перформанс более 3000 пунктов, что является исключительным показателем даже для элитных гроссмейстеров.

Первым тренером чемпионки был Антон Ромашов. Сейчас Анастасия тренируется под руководством Владимира Грабинского, Мартина Кравцива и Адриана Михальчишина.

Историческое достижение для украинских шахмат

Триумф Гнатишин продолжил успешный для Украины шахматный сезон. Ранее в этом году еще один молодой украинец Роман Дегтярев сенсационно выиграл мужской чемпионат Европы, став самым молодым победителем в истории турнира.

Победа Анастасии в очередной раз подтвердила высокий уровень украинской шахматной школы и показала, что новое поколение отечественных талантов уже готово бороться за престижные международные титулы.