15-летняя украинка стала чемпионкой Европы по шахматам

Украинская шахматистка Анастасия Гнатишин завоевала золото чемпионата Европы среди женщин. 15-летняя спортсменка опередила десятки титулованных соперниц и создала одну из главных сенсаций турнира.

Юная украинка продемонстрировала невероятную игру на континентальном первенстве, которое проходило с 25 мая по 5 июня в Грузии. В течение турнира Гнатишин обыгрывала международных мастеров и гроссмейстеров, достигнув исторического успеха, сообщил Офис спорта Львовского городского совета на своей странице в фейсбуке.

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Как украинская шахматистка одержала победу?

15-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Дебют" стала чемпионкой Европы среди женщин по классическим шахматам. На континентальном первенстве в Батуми юная львовянка продемонстрировала блестящую игру, набрав 9 очков из 11 возможных и получив золотую награду. Этот результат позволил Анастасии улучшить свой мировой рейтинг сразу на 200 пунктов.

Перед началом турнира украинка занимала лишь 76-е место среди 165 участниц чемпионата, однако сумела опередить всех конкуренток и сенсационно подняться на высшую ступеньку пьедестала.

Особое впечатление произвела победа над англичанкой Элмирой Мирзоевой, после которой украинка закрепилась на первом месте.

По данным Европейского шахматного союза, во время турнира Гнатишин демонстрировала рейтинг-перформанс более 3000 пунктов, что является исключительным показателем даже для элитных гроссмейстеров.

Первым тренером чемпионки был Антон Ромашов. Сейчас Анастасия тренируется под руководством Владимира Грабинского, Мартина Кравцива и Адриана Михальчишина.

Историческое достижение для украинских шахмат

Триумф Гнатишин продолжил успешный для Украины шахматный сезон. Ранее в этом году еще один молодой украинец Роман Дегтярев сенсационно выиграл мужской чемпионат Европы, став самым молодым победителем в истории турнира.

Победа Анастасии в очередной раз подтвердила высокий уровень украинской шахматной школы и показала, что новое поколение отечественных талантов уже готово бороться за престижные международные титулы.