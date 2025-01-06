Презерка Олимпийских игр-2020 в Токио Анастасия Ильянкова объявила о завершении спортивной карьеры. Российская гимнастка, которая поддерживает войну в Украине, объяснила свое решение.

В начале декабря 2023 года Вооруженные силы Украины уничтожили на фронте отца Анастасии Ильянковой. Это событие сильно повлияло на психологическое состояние гимнастки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Ликвидация отца подтолкнула к завершению карьеры

При этом Ильянкова с самого начала поддерживала агрессию России против Украины и делала соответствующие записи в социальных сетях. По этому поводу спортсменка совершенно не жалкая.

Я приняла решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на СВО (так в России называют войну против Украины – 24 Канал),

– сказала Ильянкова в интервью пропагандистам.

Отметим, что Анастасия Ильянкова на Олимпиаде-2020 в Токио стала серебряным призером в упражнениях на брусьях.

В 2019 году спортивная гимнастка стала чемпионкой Европы в польском Щецине в той же дисциплине.