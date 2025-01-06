На початку грудня 2023 року Збройні сили України знищили на фронті батька Анастасії Ільянкової. Ця подія сильно вплинула на психологічний стан гімнастки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ліквідація батька підштовхнула до завершення кар'єри

При цьому Ільянкова з самого початку підтримувала агресію Росії проти України та робила відповідні записи у соціальних мережах. З цього приводу спортсменка абсолютно не жалку.

Я прийняла рішення завершити спортивну кар'єру. На жаль, через певні проблеми зі здоров'ям я не можу повноцінно тренуватися. Також для мене стала великим ударом загибель мого батька на СВО (так у Росії називають війну проти України – 24 Канал),

– сказала Ільянкова в інтерв'ю пропагандистам.

Зазначимо, що Анастасія Ільянкова на Олімпіаді-2020 у Токіо стала срібною призеркою у вправах на брусах.

У 2019 році спортивна гімнастка стала чемпіонкою Європи у польському Щецині у тій же дисципліні.