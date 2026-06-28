Владимир Зеленский своим указом наградил олимпийских призерок, а также победительницу чемпионата Европы. Все они, согласно формулировке главы государства, "проявили значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное выполнение профессионального долга", пишет "24 Канал".

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Какие государственные награды получили украинские спортсменки?

Орден "За заслуги" третьей степени присвоен гребчихе Людмиле Лузан, на счету которой две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали. Она также является двукратной чемпионкой Европейских игр и восьмикратной чемпионкой мира.

Орден княгини Ольги первой степени получила напарница Лузан в каноэ-двойке Анастасия Рыбачок, которая также завоевала два олимпийских серебра, а на недавнем чемпионате мира в Португалии стала вместе со своей соотечественницей двукратной чемпионкой мира на дистанциях 200 и 500 метров.

Также Орден княгини Ольги первой степени получила биатлонистка Анастасия Меркушина — чемпионка Европы в 2023 и 2026 годах, серебряная призерка чемпионата мира в эстафете, двукратная чемпионка мира по летнему биатлону.

Кто ещё из мира спорта был удостоен наград от Президента?

Ордена "За заслуги" третьей степени также получат легкоатлет Артур Фельфнер, президент Национальной федерации бодибилдинга Андрей Долгокир и чемпион Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, погибший на фронте.