Анастасия Потапова, которая с декабря 2025 года представляет Австрию, рассказала в своем инстаграме о неприятном инциденте во время перелета из США. Спортсменка утверждает, что сотрудница авиакомпании вела себя некорректно как по отношению к ней, так и к ее собаке.

На что пожаловалась теннисистка

28-я ракетка мира решила публично рассказать о ситуации после рейса из Хьюстона в Нью-Йорк. По словам Потаповой, стюардесса по имени Мэри без видимых причин создавала ей проблемы на протяжении всего полета.

Я никогда раньше не делала ничего подобного, но сейчас просто не могу молчать,

– написала теннисистка.

Потапова отметила, что из-за профессиональной карьеры много летает по миру, однако раньше не сталкивалась с таким уровнем, как она выразилась, "неуважения, грубости и, в какой-то степени, дискриминации".

Особое возмущение спортсменки вызвало отношение бортпроводницы к ее домашнему питомцу. По словам Потаповой, сотрудница авиакомпании вела себя грубо не только с ней, но и с собакой.

Потапова требует разобраться

Теннисистка также заявила, что стюардесса несколько раз упоминала ее статус и даже угрожала снять спортсменку с рейса.

На мой взгляд, бортпроводники должны помогать пассажирам, а не создавать им проблемы,

– подчеркнула Потапова.

Бывшая представительница России призвала United Airlines провести расследование и серьезно отнестись к ее жалобе. Она подчеркнула, что ни один пассажир и ни одно животное не заслуживают унизительного отношения со стороны члена экипажа.

Накануне Потапова снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы спины. С декабря 2025 года теннисистка выступает за Австрию, сменив российское представительство.