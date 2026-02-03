Помощник главного тренера Зенита, бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук столкнулся с неожиданной проблемой на сборах клуба в Объединенных Арабских Эмиратах. Символично, что неудобства предателю Украины доставят процессы, связанные с урегулированием войны в Украине.

Пока его страна страдает от войны на кровавые деньги "Газпрома", Тимощук в футболке с этим названием на груди надеялся прекрасно провести время в ОАЭ. Но Зениту придется срочно выселиться из своего отеля, пишет "ВсеПроСпорт".

Почему Тимощук и Зенит не могут жить в отеле в ОАЭ?

Оказалось, что команда из Петербурга выбрала для проживания именно тот комплекс, где в среду и четверг должен состояться очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и США.

Такое дипломатическое мероприятие требует соблюдения максимальных стандартов безопасности. С пребыванием на территории футбольной команды это, конечно, несовместимо. Поэтому Зенит вместе с Тимощуком будут вынуждены прервать процесс подготовки ко второй части сезона и искать себе отель в другом месте.

Как Тимощук предал Украину?