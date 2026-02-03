Зенит с предателем Тимощуком выгонят в ОАЭ: при чем тут переговоры Украины и России
- Команда Зенит, включая Анатолия Тимощука, вынуждена покинуть отель в ОАЭ из-за переговоров между Украиной, Россией и США, которые там проводятся.
- Анатолий Тимощук не осудил действия России и продолжает работать в Зените, что вызвало обвинения в пособничестве стране-агрессору со стороны Офиса Генерального прокурора Украины.
Помощник главного тренера Зенита, бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук столкнулся с неожиданной проблемой на сборах клуба в Объединенных Арабских Эмиратах. Символично, что неудобства предателю Украины доставят процессы, связанные с урегулированием войны в Украине.
Пока его страна страдает от войны на кровавые деньги "Газпрома", Тимощук в футболке с этим названием на груди надеялся прекрасно провести время в ОАЭ. Но Зениту придется срочно выселиться из своего отеля, пишет "ВсеПроСпорт".
Почему Тимощук и Зенит не могут жить в отеле в ОАЭ?
Оказалось, что команда из Петербурга выбрала для проживания именно тот комплекс, где в среду и четверг должен состояться очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и США.
Такое дипломатическое мероприятие требует соблюдения максимальных стандартов безопасности. С пребыванием на территории футбольной команды это, конечно, несовместимо. Поэтому Зенит вместе с Тимощуком будут вынуждены прервать процесс подготовки ко второй части сезона и искать себе отель в другом месте.
Как Тимощук предал Украину?
- Бывший капитан и обладатель рекорда по количеству сыгранных матчей за сборную Украины после начала полномасштабной войны не оставил Зенит и решил вообще не вспоминать о своей родине.
- Тимощук публично не осудил действия России, продолжил работать в клубе, который финансирует "Газпром" и получать деньги от тех, кто спонсирует уничтожение его родной страны.
- В прошлом году предатель принял участие в аукционе, предложив в качестве лота свою футболку, деньги от продажи которой пошли военным армии-убийцы и оккупанта.
- Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему футболисту по статье Уголовного кодекса о пособничестве стране-агрессору.