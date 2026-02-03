Поки його країна страждає від війни на криваві гроші "Газпрому", Тимощук у футболці з цією назвою на грудях сподівався чудово провести час в ОАЕ. Але Зеніту доведеться терміново виселитися зі свого готелю, пише "ВсеПроСпорт".
Чому Тимощук і Зеніт не можуть жити в готелі в ОАЕ?
Виявилося, що команда із Петербурга обрала для проживання саме той комплекс, де у середу та четвер має відбутися черговий раунд переговорів між Україною, Росією та США.
Такий дипломатичний захід потребує дотримання максимальних стандартів безпеки. З перебуванням на території футбольної команди це, звичайно, несумісно. Тож Зеніт разом з Тимощуком будуть змушені перервати процес підготовки до другої частини сезону і шукати собі готель деінде.
Як Тимощук зрадив Україну?
- Колишній капітан та власник рекорду за кількістю зіграних матчів за збірну України після початку повномасштабної війни не залишив Зеніт і вирішив узагалі не згадувати про свою батьківщину.
- Тимощук публічно не засудив дії Росії, продовжив працювати в клубі, який фінансує "Газпром" та отримувати гроші від тих, хто спонсорує знищення його рідної країни.
- Минулоріч зрадник взяв участь в аукціоні, запропонувавши як лот свою футболку, гроші від продажу якої пішли військовим армії-вбивці та окупанта.
- Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру колишньому футболісту за статтею Кримінального кодексу про пособництво країни-агресору.