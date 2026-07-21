Анатолий Тимощук отказывается осудить войну России против своей родины и продолжает работать в стране-агрессоре. К тому же он постоянно поднимает тему возвращения российских клубов в еврокубки.

Тимощук вновь заявил, что УЕФА позволит его "Зениту" возобновить выступления на евроарене. Предатель забредил, что клубу из Санкт-Петербурга удастся быстро наверстать упущенное в рейтинге, пишет 24 Канал.

Что сказал Тимощук о возвращении россиян в еврокубки

Лишенный всех титулов и достижений бывший футболист "Шахтера", "Баварии" и сборной Украины начал жаловаться, что из-за отстранения россиян от еврокубков российский футбол теряет свои позиции в таблице коэффициентов.

Хотя это заявление не совсем соответствует действительности: УЕФА почему-то продолжает начислять клубам страны-убийцы средние очки до отстранения, что позволяет им в некоторые сезоны даже опережать Украину по набранным баллам.

Тимощук утверждает, что для восстановления позиций понадобится время. Но самоуверенно заявляет, что "Зенит" сможет быстро это сделать, поскольку "имеет определенный статус, определенный опыт и будет начинать не с нуля, что всегда легче".

Как отреагировали на слова Тимощука в сети

Даже сами российские болельщики начали критиковать Тимощука, поскольку считают, что при нынешнем качестве футбола "Зениту" ничего не светит – разве что повторять антирекорды "Спартака", которого громили все, кому не лень: "Без пенальти в РПЛ ничего забить не могут".

А украинцы напомнили Анатолию о своей "любви" к нему и к его гражданской позиции – а вернее, к ее отсутствию.