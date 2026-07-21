Тимощук знову почав говорити, що УЄФА дозволить його Зеніту відновити виступи на євроарені. Зрадник розмріявся, що клубу із Санкт-Петербурга вдасться швидко надолужити втрачені позиції у рейтингу, пише 24 Канал.

Що сказав Тимощук про повернення росіян у єврокубки

Позбавлений усіх титулів і досягнень колишній футболіст Шахтаря, Баварії і збірної України почав жалітися, що через відсторонення росіян з єврокубків російський футбол втрачає свої позиції у таблиці коефіцієнтів.

Хоча ця заява не зовсім відповідає дійсності: УЄФА навіщось продовжує нараховувати клубам країни-вбивці середні очки до відсторонення, що дозволяє їм у деякі сезони навіть випереджати Україну за набраними балами.

Тимощук стверджує, що для відновлення позицій знадобиться час. Але самовпевнено говорить, що Зеніт зможе швидко це зробити, бо "має певний статус, певний досвід і буде починати не з нуля, що завжди легше".

Як відреагували на слова Тимощука в мережі

Навіть самі російські вболівальники почали критикувати Тимощука, оскільки вважають, що з нинішньою якістю футболу Зеніту нічого не світить – хіба що повторювати антирекорди Спартака, який громили всі кому не лінь: "Без пенальті в РПЛ нічого не можуть забити".

А українці нагадали Анатолію про свою "любов" до нього і до його громадянської позиції – а вірніше її відсутності.