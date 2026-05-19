Поки його рідну країну обстрілюють ракетами і дронами, Тимощук на повну радіє трофею сумнівної цінності. Ексфутболіст, схоже, намагається прикидатися, що не розуміє причин відсторонення російських команд, як видно з інтерв'ю MetaRatings.

Дивіться також Допомагав Тимощуку, лобіював Реброва: як Андрій Єрмак впливає на український футбол

Що сказав Тимощук про відсутність єврокубків для росіян?

Українець, який упродовж чотирьох років повномасштабного вторгнення мовчить про злочини росіян і виправдовує агресію, навіть допомагаючи окупантам на фронті, раптом почав нити, що йому "не вистачає емоцій", бо Зеніт не може грати у Лізі чемпіонів.

На жаль, у нас зараз немає єврокубків. Ми чекаємо на них, щоб із задоволенням зіграти, показати свій рівень. Ми живемо заради гри, заради задоволення, заради емоцій,

– цинічно сказав Тимощук.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Таким чином екскапітан збірної України вчергове продемонстрував, що йому байдуже на долю рідної країни і він не підтримує санкції проти Росії, які мають на меті покарати агресора за його воєнні злочини.

Відомий український футбольний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю виданню Мета заявив, що Тимощук зрадив не лише свою країну, але й своїх батьків. Він також назвав його "покидьком".

Чому росіяни не грають у єврокубках?

Відсторонення російських клубів та збірних відбулося у 2022 році через збройну агресію проти України. Попри наявність чималого проросійського лобі в УЄФА, заборону на участь команд з країни-агресора регулярно продовжують.

Щоправда керівний орган європейського футболу ухвалив дивне рішення: замість того, щоб російська асоціація отримувала нулі очок у таблицю коефіцієнтів і падала на дно європейського рейтингу, щороку Росії нараховують їхню середню кількість очок за п'ять сезонів до відсторонення.

Через це виникає абсурдна ситуація, коли Росія в деякі роки набирає більше балів до таблиці коефіцієнтів, ніж Україна, яка делегує чотири клуби.

Яку кримінальну справу порушено проти Тимощука?

Тимощук не просто отримав титул зрадника від вболівальників та українських патріотів – це офіційно закріплено правоохоронною системою нашої держави.

У 2025 році колишньому гравцю національної збірної було оголошено підозру у пособництві державі-агресору через те, що він віддав свою футболку на аукціон для збору коштів на російську армію. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, а слідство проти Тимощука веде Служба безпеки України.