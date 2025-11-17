Европейский клуб отклонил многомиллионное предложение за героя сборной Украины
Анатолий Трубин с момента перехода сразу стал первым номером лиссабонской Бенфики. Стабильная игра украинского голкипера в Португалии привлекла внимание других европейских клубов.
Известный блогер Игорь Бурбас в авторской программе на ютубе BurBuzz рассказал об интересе к Анатолию Трубину. Оказалось, что на столе лиссабонской Бенфики лежало многомиллионное предложение по трансферу украинского голкипера, передает 24 Канал.
Какое предложение получала Бенфика по Трубину?
Речь идет о 30 миллионах евро, которые предлагали за 24-летнего вратаря сборной Украины. Однако даже такая сумма не убедила "орлов" продать своего первого номера, ведь в португальском клубе оценивают стоимость Трубина значительно выше.
Инсайдер не стал называть клуб, который хотел приобрести украинца.
Интересно. На портале Transfermarkt цена Трубина составляет 28 миллионов евро.
В принципе, можно действительно согласиться. Правы в том, что не продают за 30. Они умеют продавать: Эдерсон, Облак. Плюс они еще Шахтеру должны отдать какую-то там часть,
– добавил Бурбас.
Напомним, что 16 ноября Трубин стал одним из героев матча Украина – Исландия в отборе на ЧМ-2026. Анатолий вытащил несколько "мертвых" мячей, удержав "сине-желтых" в игре. После таких сейвов Украина забила дважды и вышла в плей-офф квалификации на Мундиаль. Голы забивали Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.
Что известно о выступлениях Трубина в Бенфике?
Анатолий перебрался из Шахтера в Бенфику в августе 2023-го и сразу стал в ворота "орлов".
Трубин имеет действующий контракт с лиссабонским клубом до конца июня 2028-го.
С момента перехода украинский вратарь провел за Бенфику 117 игр, в которых пропустил 114 голов и 48 матчей сыграл на ноль.
Хотя в июле 2025-го года была информация, что португальский коллектив хочет продать Трубина. Такой ситуацией хотел воспользоваться английский Манчестер Сити. Loucos Pelo Benfica сообщало, что "горожане" хотели оформить трансфер Анатолия еще летом этого года за 55 миллионов евро.