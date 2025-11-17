Европейский клуб отклонил многомиллионное предложение за героя сборной Украины

Анатолий Трубин с момента перехода сразу стал первым номером лиссабонской Бенфики. Стабильная игра украинского голкипера в Португалии привлекла внимание других европейских клубов.

Известный блогер Игорь Бурбас в авторской программе на ютубе BurBuzz рассказал об интересе к Анатолию Трубину. Оказалось, что на столе лиссабонской Бенфики лежало многомиллионное предложение по трансферу украинского голкипера, передает 24 Канал.

Какое предложение получала Бенфика по Трубину?

Речь идет о 30 миллионах евро, которые предлагали за 24-летнего вратаря сборной Украины. Однако даже такая сумма не убедила "орлов" продать своего первого номера, ведь в португальском клубе оценивают стоимость Трубина значительно выше.

Инсайдер не стал называть клуб, который хотел приобрести украинца.

Интересно. На портале Transfermarkt цена Трубина составляет 28 миллионов евро.

В принципе, можно действительно согласиться. Правы в том, что не продают за 30. Они умеют продавать: Эдерсон, Облак. Плюс они еще Шахтеру должны отдать какую-то там часть,

– добавил Бурбас.

Напомним, что 16 ноября Трубин стал одним из героев матча Украина – Исландия в отборе на ЧМ-2026. Анатолий вытащил несколько "мертвых" мячей, удержав "сине-желтых" в игре. После таких сейвов Украина забила дважды и вышла в плей-офф квалификации на Мундиаль. Голы забивали Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Что известно о выступлениях Трубина в Бенфике?