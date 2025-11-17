Європейський клуб відхилив багатомільйонну пропозицію за героя збірної України

Анатолій Трубін від моменту переходу одразу став першим номером лісабонської Бенфіки. Стабільна гра українського голкіпера у Португалії привернула увагу інших європейських клубів.

Відомий блогер Ігор Бурбас в авторській програмі на ютубі BurBuzz розповів про інтерес до Анатолія Трубіна. Виявилось, що на столі лісабонської Бенфіки лежала багатомільйонна пропозиція по трансферу українського голкіпера, передає 24 Канал.

Яку пропозицію отримувала Бенфіка по Трубіну?

Мова йде про 30 мільйонів євро, які пропонували за 24-річного воротаря збірної України. Однак навіть така сума не переконала "орлів" продати свого першого номера, адже у португальському клубі оцінюють вартість Трубіна значно вище.

Інсайдер не став називати клуб, який хотів придбати українця.

Цікаво. На порталі Transfermarkt ціна Трубіна складає 28 мільйонів євро.

В принципі, можна дійсно погодитись. Мають рацію в тому, що не продають за 30. Вони вміють продавати: Едерсон, Облак. Плюс вони ще Шахтарю мають віддати якусь там частину,

– додав Бурбас.

Нагадаємо, що 16 листопада Трубін став одним із героїв матчу Україна – Ісландія у відборі на ЧС-2026. Анатолій витягнув декілька "мертвих" м'ячів, втримавши "синьо-жовтих" у грі. Після таких сейвів Україна забила двічі та вийшла у плей-оф кваліфікації на Мундіаль. Голи забивали Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк.

Що відомо про виступи Трубіна у Бенфіці?