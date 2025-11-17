Наприкінці матчу Олександр Зубков і Олексій Гуцуляк принесли перемогу синьо-жовтій команді. Дружина нападника збірної Артема Довбика, який пропустив ігри України через травму, поділилась зі своїми підписниками в інстаграмі реакцію їх маленької доньки на другий гол команди Реброва, передає 24 Канал.

Цікаво побачити Руки Трубіна під захист ЮНЕСКО: як фанати відреагували на перемогу збірної України над Ісландією

Як донька Довбика відреагувала на гол Гуцуляка?

Маленька Кіра дуже емоційно відреагувала на гол Гуцуляка, який поставив крапку у матчі.

Відео реакції доньки Довбика на гол

Раніше вірусним стало відео реакції коментаторів поєдинку Сергія Лук'яненка та Вадима Шевякіна на перший гол України в ісландські ворота. Перед результативним кутовим Сергій попрощався із глядачами, адже збирався йти до флешзони, щоб брати інтерв'ю у футболістів. Саме у цей момент Зубков вивів нашу збірну уперед та змусив Лук'яненка затриматись на коментаторській позиції, відсвяткувавши взяття воріт зі своїм колегою по цеху.

На післяматчевій пресконференції головного тренера збірної України Сергія Реброва теж стався кумедний епізод. Журналіст UA-Футбол Максим Кучер прийшов на офіційний захід у футболці із написом: "Як справи, гейтери?", розвеселивши тим самим Сергія Станіславовича.

Що далі чекає на збірну України?