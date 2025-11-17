У вирішальному матчі групи Україна вирвала перемогу над Ісландією (2:0). Правда, зустріч давалась нелегко нашій команді, адже нашого суперника влаштовувала нічия, повідомляє 24 Канал.

І саме цей результат довго тримався на табло, тримаючи всіх у напрузі. Проте гол Зубкова на 83-й хвилині викликав бурхливу реакцію від коментаторів гри Сергія Лук'яненка та Вадима Шевякіна.

Особливо фанатів повеселив перший. Коли Україна збиралась подавати кутовий, Сергій попрощався із вболівальниками та збирався йти до флешзони, щоб брати інтерв'ю у гравців.

Проте м'яч від Зубкова змусив його затриматись і разом з Вадимом відсвяткувати зміну в рахунку. Вже після цього Лук'яненко таки залишив свого колегу, який святкував гол Гуцуляка вже сам.

