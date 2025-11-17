Команди в очному протистоянні боролися за путівку в раунд плейоф кваліфікації. "Синьо-жовтих" влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.
Читайте також На матчі збірної України вивісили банери про диктаторів Лукашенка і Путіна
Як Україна перемогла Ісландію?
І підопічні Сергія Реброва змогли досягнути свого. Вони тиснули на ісландців протягом всього матчу й це принесло свій результат наприкінці зустрічі.
На 83-й хвилині голом відзначився Олександр Зубков, а вже в компенсований час крапку в поєдинку поставив Олексій Гуцуляк. Тож збірна України здобула перемогу з рахунком 2:0 і залишилася в боротьбі за вихід на чемпіонат світу.
Як завжди, матч "синьо-жовтих" привернув увагу великої кількості фанатів до своїх екранів, які вболівали за національну команду. Протягом гри та після фінального свистка вони емоційно реагували на події на полі й ділилися ними в мережі.
Як фани реагують на результат гри Україна – Ісландія?
Традиційно коментатори розділилися на два табори – одні тішилися перемозі, а інші ж критикували. Проте цього разу переважна більшість була в ейфорії.
Актор Євген Янович відзначив емоційність Сергія Реброва, який дуже радів голам команди. Він поділився спогадами з дитинства та привітав усіх з перемогою у соцмережі Threads.
В 1999 році моїм улюбленим футболістом був Ребров. Перша моя футболка РЕБРОВ з числом 11 на спині з Динамо та написом "промінвестбанк". Але через місяць після її покупки Ребров перейшов в Тоттенгем. Та зараз про інше. Я завжди памʼятаю, як Ребров-футболіст щиро радів голам, біжучи з руками перед собою. Сьогодні я вперше побачив таку ж його радість тренером збірної. З перемогою всіх нас,
– написав Янович.
Водночас Вадим Житник залишився не в захваті від виступу збірної. Він вважає, що з такою грою їй нічого робити на чемпіонаті світу.
"З такою грою тепер будемо позоритися ще й у плейоф Чемпіонату світу-2026", – написав фотограф.
Проте така думка була непопулярною. Під дописом чимало користувачів розхвалили збірну України за гру.
Дотепно на виступ Анатолія Трубіна відреагував стендапер Антон Тимошенко. Він був у захваті від гри воротаря Бенфіки, який врятував команду диво-сейвом у другому таймі ще за рахунку 0:0.
Руки Трубіна під захист ЮНЕСКО,
– написав комік.
А офіцер Михайло Будурович відзначив драматургію відбіркового циклу збірної України та матчу з Ісландією, зокрема. Він порівняв Сергія Реброва з Крістофером Ноланом.
Відомий вчитель-блогер Руслан Ігорович відзначив роль збірної України в житті країни. Він заявив, що це саме та команда, яка об'єднує всіх.
Я вболіваю за збірну скільки памʼятаю. З малечку дивився з батьком та дідом. Потім з друзями та учнями. Це те, що обʼєднує. Не важливо чи цікавиться людина сильно футболом. Все одно вона буде вболівати за збірну,
– написав Циганков.
Також чимало вболівальників просто ділилися своїм щастям. Вони дякували команді за пережиті позитивні емоції, яких наразі так не вистачає нашій країні.
- САНЯ і ЛЬОХА, я хочу від вас дітей.
- Завтра не зможу говорити. Кричала так, наче мене чув Гуцуляк чи Зубков, але сусіди точно чули.
- Всі молодці, але якби не Трубін і його фантастичні сейви, в першу чергу, то могло б і не бути такого результату! СТІНА ОДНОЗНАЧНО.
- Я вже встигла забути, який це кайф, коли перемагає твоя команда обожнюю футбол за ці емоції, всім завтра вихідний!
І, звісно ж, було багато мемів, чимало з яких традиційно зробив "Брутальний футбол". Адміни відомого пабліка до того ж заявили, що тепер "Сергій Ребров має право зайти в кажду хату підпивасника та дати ляща".
Меми після матчу Україна – Ісландія
Що означає перемога України над Ісландією?
"Синьо-жовті" фінішували на другому місці у відбірковій групі D, яке дозволяє зіграти в раунді плейоф відбору на ЧС-2026.
Для виходу на світову першість треба буде здолати двох суперників. Жеребкування цієї стадії відбудеться 20 листопада, а матчі – наприкінці березня 2026 року.
Поки Україна тільки одного разу виступала на чемпіонаті світу. Це сталося у 2006 році й тоді "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.