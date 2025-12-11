11 грудня він мав би святкувати свій 53-й день народження, проте, на жаль, завчасно залишив цей світ. 24 Канал розповідає про кар'єру футболіста та його трагічну смерть.

Читайте також Захисника збірної України сватають у європейський гранд

Що відомо про початок шляху Гусіна у футболі?

Андрій народився в родині спортсменів у Золочеві Львівської області. Його батько Леонід і мама Валентина були легкоатлетами, тож їх син також вирішив себе спробувати у спорті.

Він мав хист до багатьох видів спорту, але, на відміну від батьків, його головною пристрастю став футбол. Гусін на юнацькому рівні грав на позиції нападника й розпочав професійну кар'єру саме форвардом.

Андрій швидко заявив про себе у дорослому футболі. Вже у 19 років він отримав нагоду заграти на серйозному рівні, коли його запросив Мирон Маркевич долучитися до львівських Карпат.

На той момент в активі юнака було лише дві гри в перехідній лізі останнього чемпіонату СРСР за Карпати з Кам’янки-Бузької та сезон у складі третьолігового Газовика з Комарного вже у першості України. Тренер розгледів у ньому потенціал, його привабили фізичні дані Андрія та вміння грати головою.



Гусін на початку кар'єри / Фото з соцмереж

Нагоду дебютувати в елітному дивізіоні Гусін отримав у зустрічі четвертого туру чемпіонату України-1992/1993 проти тернопільської Ниви. Він замінив за рахунку 0:0 Ярослава Козака та став героєм матчу, оформивши дубль у ворота Дмитра Тяпушкіна, юнак приніс "левам" перемогу 2:0.

Менше, ніж через рік після цього Андрій дебютував й у збірній України. Він також з'явився на полі після перерви та забив єдиний гол "синьо-жовтих" у ворота Хорватії (1:3).

Його талант помітили й провідні тренери країни, включно з Олегом Базилевичем і Валерієм Лобановським. Тож перехід у найсильнішу з відривом команду країни на той час було лише питанням часу й це сталося вже після першого сезону в Карпатах. Андрія запросили в Київ грати за Динамо.

Найуспішніший етап у кар'єрі Гусіна

У складі "біло-синіх" тоді виступали найкращі форварди країни. У конкурентах Гусіна були Леоненко, Шевченко, Ребров, Скаченко, Джишкаріані, Призетко, Самойлов.

Тому на старті він грав за Динамо-2. За перших два сезони Андрій забив 27 голів у 48 матчах, після чого його віддали в оренду в ЦСКА-Борисфен.

Там Гусін продовжив демонструвати хорошу результативність і зацікавив декілька іноземних клубів. Кияни начебто були готові відпустити гравця, але за нього не дали 400 тисяч доларів, в які оцінили гравця "біло-сині".

Форвард, попри свою результативність, не отримував свій шанс у Динамо, доки його гру не побачив Валерій Лобановський під час одного з матчів Динамо-2. Головний тренер першої команди обговорював зі своїми помічниками проблему опорного півзахисника, і звернув увагу на Андрія, який напередодні був вимушено переведений у середню лінію.

А чому ви кажете, що в нас нема такого гравця? Ось він грає, готовий опорник по полю бігає, подивіться,

– сказав Лобановський.

Тоді Гусін навіть забив після сольного проходу через усе поле й з того часу все відбувалося дуже швидко. Він здобув авторитет у Динамо, закріпившись в основі, та повернувся в національну збірну.



Гусін у матчі проти Реала / Фото ФК Динамо

Загалом Андрій провів вісім сезонів у складі киян, ставши важливою частиною команди-зірки, яка доходила до півфіналу Ліги чемпіонів і продовжувала домінувати в Україні.

А в червні 2005 року Гусін забив свій найвідоміший гол, яким подарував справжнє свято рідній країні. У виїзному матчі проти чинних чемпіонів Європи Греції він відзначився єдиним взяттям воріт. Той м'яч приніс "синьо-жовтим" перемогу та став надважливим у виході на ЧС-2006 – поки єдину світову першість, куди кваліфікувалася Україна.

Гол Гусіна у ворота Греції: дивіться відео

У фінальній частині турніру Андрій став найстаршим гравцем у заявці Олега Блохіна. Він зіграв у кожному з п'яти матчів і допоміг команді пробитися до чвертьфіналу.

Що відомо про завершальний етап кар'єри Гусіна?

У 32 роки півзахисник залишив київське Динамо. Він виступав у Крильях Совєтов, Сатурні та Хімкі, де згодом поєднував виступи з роботою асистента головного тренера.

Загалом провів у Росії п'ять сезонів. Після цього повернувся в Київ, де у 2010 – 2013 роках Гусін очолював Динамо-2.

Йому пророкували хорошу тренерську кар'єру. Проте, на жаль, український футбол втратив перспективного спеціаліста 17 вересня 2014 року.



Гусін був тренером Динамо-2 / Фото київського клубу

Що відомо про смерть Гусіна?

Андрій пішов у засвіти, коли йому був лише 41 рік. Трагедія сталася на автодромі Чайка.

Гусін завжди полюбляв швидкість та займався автоспортом, навіть брав участь у змаганнях. Згодом у нього з'явилося нове хобі й він почав захоплюватися мотокросом.

Саме на мотоциклі Андрій і загинув. За словами очевидців, він не розрахував швидкість і, не зумівши вписатися у 90-градусний поворот, втратив керування.

На одному з віражів Гусін вилетів з сидіння та вдарився об відбійник. Шансів вижити в колишнього футболіста не було, смерть наступила миттєво.



Місце трагічної загибелі Андрія Гусіна / Фото KP.ua

До слова. У нього залишилася дружина та троє дітей. Два сини продовжили футбольний шлях батька, але врешті-решт не змогли досягнути його рівня.

Зазначимо, що ця трагічна смерть стала третьою за півтора місяця в динамівській родині. До того загинув також 41-річний Валентин Белькевич, а згодом 56-річний Андрій Баль.

Що відомо про футбольну спадщину Гусіна?