Придется заплатить 40 миллионов: клубы АПЛ выстроились в очередь за звездой сборной Украины
- Украинский вратарь Анатолий Трубин привлек внимание клубов из АПЛ.
- Бенфика готова отпустить украинца, но повесила на него ценник.
Украинский вратарь Анатолий Трубин стал одним из лидеров Бенфики за последний год. В этом сезоне он зажигает не только за клуб, а еще и за национальную сборную.
Неудивительно, что к 24-летнему киперу появился интерес со стороны более престижных клубов. Учитывая умение Бенфики выгодно продавать, не исключено, что Анатолий покинет команду, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.
По теме Трубин продолжает феерить: украинцы помогли Бенфике одержать первую победу в Лиге чемпионов
Куда перейдет Трубин?
СМИ утверждают, что в течение осени за Трубиным тщательно следили клубы из АПЛ. Также в услугах украинца были заинтересованы и представители немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги.
Сам же Анатолий имеет желание пойти на повышение уже в ближайшее время. Его приоритетом является именно Англия, поэтому предложения из других стран он пока не рассматривает.
Бенфика же готова к продаже украинца и уже имела контакт по этому вопросу с несколькими английскими командами. Португальцы намерены заработать около 40 миллионов евро на вратаре.
Контракт Анатолия с "орлами" рассчитан до 2028 года. При этом кипер готов дождаться предложения от клуба АПЛ и не форсировать трансфер именно ближайшей зимой.
Как Трубин выступает за Бенфику?
- Анатолий присоединился к лиссабонскому клубу зимой 2023 года. Тогда Бенфика заплатила за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- При этом дончане прописали в контракте 40% прибыли от следующей перепродажи вратаря. То есть если Бенфика продаст Трубина за 40 миллионов, то из них должна будет выплатить Шахтеру 16 миллионов.
- Украинец сразу же завоевал место в основе команды и выиграл конкуренцию у Одиссеаса Влаходимоса. За это время он отыграл 119 матчей за Бенфику, в которых оформил 49 клиншитов согласно Transfermarkt.
- Также Анатолий имеет в своем активе 26 матчей за сборную Украины, где он является игроком основы. Этой осенью Трубин стал одним из героев "сине-желтых", помог команде Реброва выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 11 матчей за "ноль" из 20-ти. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии и занимает 29 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.