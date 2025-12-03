Придется заплатить 40 миллионов: клубы АПЛ выстроились в очередь за звездой сборной Украины

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал одним из лидеров Бенфики за последний год. В этом сезоне он зажигает не только за клуб, а еще и за национальную сборную.

Неудивительно, что к 24-летнему киперу появился интерес со стороны более престижных клубов. Учитывая умение Бенфики выгодно продавать, не исключено, что Анатолий покинет команду, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Куда перейдет Трубин?

СМИ утверждают, что в течение осени за Трубиным тщательно следили клубы из АПЛ. Также в услугах украинца были заинтересованы и представители немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги.

Сам же Анатолий имеет желание пойти на повышение уже в ближайшее время. Его приоритетом является именно Англия, поэтому предложения из других стран он пока не рассматривает.

Бенфика же готова к продаже украинца и уже имела контакт по этому вопросу с несколькими английскими командами. Португальцы намерены заработать около 40 миллионов евро на вратаре.

Контракт Анатолия с "орлами" рассчитан до 2028 года. При этом кипер готов дождаться предложения от клуба АПЛ и не форсировать трансфер именно ближайшей зимой.

Как Трубин выступает за Бенфику?