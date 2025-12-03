Доведеться заплатити 40 мільйонів: клуби АПЛ вишикувались в чергу за зіркою збірної України

Український воротар Анатолій Трубін став одним з лідерів Бенфіки за останній рік. Цього сезону він запалює не тільки за клуб, а ще й за національну збірну.

Недивно, що до 24-річного кіпера з'явився інтерес з боку більш престижних клубів. Враховуючи вміння Бенфіки вигідно продавати, не виключено, що Анатолій залишить команду, повідомляє 24 Канал з посиланням на GiveMeSport.

Куди перейде Трубін?

ЗМІ стверджують, що впродовж осені за Трубіним ретельно стежили клуби з АПЛ. Також в послугах українця були зацікавлені й представники німецької Бундесліги та іспанської Ла Ліги.

Сам же Анатолій має бажання піти на підвищення вже найближчим часом. Його пріоритетом є саме Англія, тому пропозиції з інших країн він поки не розглядає.

Бенфіка ж готова до продажу українця та вже мала контакт з цього питання з кількома англійськими командами. Португальці мають намір заробити близько 40 мільйонів євро на воротарі.

Контракт Анатолія з "орлами" розрахований до 2028 року. При цьому кіпер готовий дочекатися пропозиції від клубу АПЛ та не форсувати трансфер саме найближчої зими.

Як Трубін виступає за Бенфіку?