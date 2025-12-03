Доведеться заплатити 40 мільйонів: клуби АПЛ вишикувались в чергу за зіркою збірної України
- Український воротар Анатолій Трубін привернув увагу клубів з АПЛ.
- Бенфіка готова відпустити українця, але повісила на нього цінник.
Український воротар Анатолій Трубін став одним з лідерів Бенфіки за останній рік. Цього сезону він запалює не тільки за клуб, а ще й за національну збірну.
Недивно, що до 24-річного кіпера з'явився інтерес з боку більш престижних клубів. Враховуючи вміння Бенфіки вигідно продавати, не виключено, що Анатолій залишить команду, повідомляє 24 Канал з посиланням на GiveMeSport.
Куди перейде Трубін?
ЗМІ стверджують, що впродовж осені за Трубіним ретельно стежили клуби з АПЛ. Також в послугах українця були зацікавлені й представники німецької Бундесліги та іспанської Ла Ліги.
Сам же Анатолій має бажання піти на підвищення вже найближчим часом. Його пріоритетом є саме Англія, тому пропозиції з інших країн він поки не розглядає.
Бенфіка ж готова до продажу українця та вже мала контакт з цього питання з кількома англійськими командами. Португальці мають намір заробити близько 40 мільйонів євро на воротарі.
Контракт Анатолія з "орлами" розрахований до 2028 року. При цьому кіпер готовий дочекатися пропозиції від клубу АПЛ та не форсувати трансфер саме найближчої зими.
Як Трубін виступає за Бенфіку?
- Анатолій приєднався до лісабонського клубу взимку 2023 року. Тоді Бенфіка заплатила за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
- При цьому донеччани прописали у контракті 40% прибутку від наступного перепродажу воротаря. Тобто якщо Бенфіка продасть Трубіна за 40 мільйонів, то з них матиме виплатити Шахтарю 16 мільйонів.
- Українець одразу ж завоював місце в основі команди та виграв конкуренцію у Одіссеаса Влаходімоса. За цей час він відіграв 119 матчів за Бенфіку, в яки оформив 49 кліншитів згідно з Transfermarkt.
- Також Анатолій має у своєму активі 26 матчів за збірну України, де він є гравцем основи. Цієї осені Трубін став одним з героїв "синьо-жовтих", допомігши команді Реброва вийти у плей-оф відбору на ЧС-2026.
- Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 11 матчів за "нуль" з 20-ти. Правда, його команда йде лише третьою в чемпіонаті Португалії та посідає 29 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.