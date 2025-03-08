Украинский голкипер попал в список кандидатов на трансфер в топ-клуб Англии

Пеп Гвардиола летом этого года планирует масштабную перестройку в Манчестер Сити. "Горожане" намерены избавиться от многих игроков основного состава и подписать на смену новых исполнителей.

Главный тренер манкунианцев не рассчитывает на услуги голкипера Эдерсона. Зато на его место Гвардиола планирует пригласить украинского голкипера, сообщает 24 канал со ссылкой на TBR Football.

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Шикарное повышение

Несмотря на то, что Пеп Гвардиола не видит Эдерсона в воротах Манчестер Сити, у бразильца также завершается контракт. Действующее соглашение голкипера с "горожанами" рассчитано до лета 2026 года.

Бразильский вратарь не продлил контракт. Также Эдерсон сохраняет интерес к переходу в клуб из Саудовской Аравии, где предлагают баснословные деньги. Поэтому "горожане" планируют подписать нового голкипера.

Одним из кандидатов является украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин. Также манкунианцы рассматривают варианты с Жоаном Гарсией, Люком Шевалье и Дзионом Судзуки.

К слову. Анатолий Трубин в текущем сезоне сыграл в 36 матчах за Бенфику. За это время в составе "орлов" украинец пропустил 35 голов и оставил ворота нетронутыми в 16 поединках.

Ранее сообщали, что Манчестер Сити также заинтересован в подписании другого украинского голкипера. "Горожане" следят за Андреем Луниным, который выступает в мадридском Реале.