Бенфика планирует избавиться от Трубина: украинец теряет место в основе

Украинский голкипер Анатолий Трубин в ближайшее время может оказаться в другом клубе. Бенфика хочет избавиться от футболиста.

Анатолий Трубин уже в следующем сезоне может стать запасным голкипером. Из-за этого украинский голкипер может перейти в другой клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на Record.

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Трубин может сменить клуб

Дублер Трубина в Бенфике Самуэл Соареш готовится стать основным голкипером в сезоне-2025/2026. Тренерский штаб абсолютно уверен в 23-летнем воспитаннике клуба. В прошлом сезоне он нередко играл за основной состав, по большей части в Кубке Португалии.

Это означает, что Трубин будет выставлен на трансфер. Бенфика надеется существенно заработать на нем после ярких выступлений на Клубном чемпионате мира. Впоследствии дополнительным аргументом стала его высокая заработная плата, ведь вратарь входит в тройку самых оплачиваемых игроков команды.

Интересно, что Бенфика не боится отдавать 40% трансферной суммы Шахтеру, как предусмотрено в контракте.

Справка. В сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 51 матч за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 21 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что услугами украинского голкипера уже интересуются английские гранды. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании Трубина.