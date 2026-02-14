Гол Реалу уже забыт: Трубин допустил ужасную ошибку в матче Бенфики (видео)
- Анатолий Трубин допустил ошибку в матче Бенфики против Санта-Клары, пропустив нелепый гол, но Бенфика все же выиграла 2:1.
- Тренер Бенфики Жозе Моуринью спокойно отреагировал на ошибку Трубина, шутя, что это добавило интриги матчу.
Украинский голкипер Анатолий Трубин стал антигероем матча чемпионата Португалии между Бенфикой и Санта-Кларой. Первый номер "орлов" пропустил один из самых нелепых голов в своей карьере.
Эпизод затмил для болельщиков недавний подвиг украинца с голом в ворота Реала в Лиге чемпионов. Но коуч Бенфики Жозе Моуринью отреагировал спокойно, пишет A Bola.
Что произошло с Трубиным в матче Бенфики?
При счете 2:0 в пользу лиссабонцев голкипер сборной Украины после несильного удара головой в исполнении соперника не смог зафиксировать мяч и пропустил его под собой прямо в сетку.
Детская ошибка Трубина в матче Бенфика – Санта Клара, смотрите видео:
Как завершился матч Бенфика – Санта Клара?
Ляп Трубина в конце концов не повлиял на итог игры – лиссабонцы одержали победу 2:1, которая позволила им немного приблизиться к лидерам чемпионата Порту. Сейчас Бенфика находится на расстоянии 4 очков от верхушки таблицы, имея на одну игру больше.
Что сказал Моуринью об ошибке Трубина?
Тренер Бенфики не придал курьезному голу в ворота Трубина особого значения. В послематчевом комментарии "Особенный" пошутил, что эта ошибка только "добавила матчу интриги".
Как Трубин играет в этом сезоне за Бенфику?
- По данным Transfermarkt, у украинского голкипера 20 матчей в чемпионате Португалии, из которых в 10 он сохранил ворота сухими.
- В Лиге чемпионов Анатолий сыграл 8 поединков и пропустил 12 мячей.
- Но именно гол Трубина в ворота Реала на последних секундах матча последнего тура позволил Бенфике выйти в плей-офф, где португальцы снова сыграют с Реалом.