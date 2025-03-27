Трубин может остаться на скамейке запасных на следующий матч чемпионата Португалии

В пятницу, 28 марта, состоится перенесенный матч 24-го тура чемпионата Португалии сезона-2024/2025. Грозная Бенфика сыграет на выезде против скромного Жил Висенте.

Анатолий Трубин может остаться на скамейке запасных. Соответствующее решение относительно украинского голкипера будет принимать главный тренер "орлов" Бруну Лаже, сообщает 24 канал со ссылкой на Correio da Manha.

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Решение тренера

Бруну Лаже рассматривает вариант с заменой Анатолия Трубина. Главный тренер Бенфики намерен дать шанс Самуэлю Соарешу. 22-летний голкипер прекрасно показал себя на тренировках команды.

Однако окончательное решение по "первому номеру" наставник лиссабонского клуба не принял. Поэтому украинский вратарь Анатолий Трубин может выйти в старте на матч против Жил Висенте в чемпионате Португалии.

Напомним, что Трубин недавно вернулся из расположения сборной Украины. Голкипер Бенфики провел два матча против Бельгии на скамейке запасных, ведь Сергей Ребров решил на этот раз привлечь к игре Андрея Лунина из Реала.

В текущем сезоне Трубин сыграл в 38 матчах за Бенфику во всех турнирах. За это время украинский голкипер "орлов" пропустил 40 голов и в 16 поединках сохранил ворота на замке.