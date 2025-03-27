Анатолій Трубін може залишитись на лаві запасних. Відповідне рішення стосовно українського голкіпера прийматиме головний тренер "орлів" Бруну Лаже, повідомляє 24 канал із посиланням на Correio da Manha.

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Рішення тренера

Бруну Лаже розглядає варіант із заміною Анатолія Трубіна. Головний тренер Бенфіки має наміри дати шанс Самуелю Соарешу. 22-річний голкіпер чудово показав себе на тренуваннях команди.

Проте остаточне рішення щодо "першого номера" наставник лісабонського клубу не ухвалив. Тому український воротар Анатолій Трубін може вийти у старті на матч проти Жил Вісенте у чемпіонаті Португалії.

Нагадаємо, що Трубін нещодавно повернувся з розташування збірної України. Голкіпер Бенфіки провів два матчі проти Бельгії на лаві запасних, адже Сергій Ребров вирішив цього разу залучити до гри Андрія Луніна із Реала.

У поточному сезоні Трубін зіграв у 38 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. За цей час український голкіпер "орлів" пропустив 40 голів та у 16 поєдинках зберіг ворота на замку.