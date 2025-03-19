Трубін потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті. "Містяни" вбачають в українці гідну заміну Едерсону та готові викласти чималу суму за трансфер голкіпера, повідомляє 24 канал із посиланням на Teco SLB.

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Що пропонує МанСіті

За інформацією джерела, Манчестер Сіті планує заплатити Бенфіці за трансфер Анатолія Трубіна 25 мільйонів євро. Натомість Едерсон приєднається до "орлів", де виступав декілька років.

Шахтар також отримає вигоду з продажу Трубіна у Манчестер Сіті. Адже при трансфері Анатолія у Бенфіку були погоджені певні умови. За контрактом "гірники отримають 40 відсотків – приблизно 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні Анатолій Трубін зіграв у 38 матчах за Бенфіку в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 40 голів та у 16 матчах залишив ворота "сухими".

Раніше Анатолій Трубін відреагував на інтерес збоку Манчестер Сіті. Український голкіпер заявив, що зосереджений на грі за Бенфіку та національну команду.