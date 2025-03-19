Одним із найцікавіших варіантів називався Манчестер Сіті. Чинний чемпіон АПЛ розглядає можливість попрощатися з Едерсоном, а на його місце має список кандидатів, який налічує чотирьох голкіперів, серед яких є й уродженець Донецька.

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Трубін прокоментував своє майбутнє

Український воротар вперше відреагував на цю інформацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-Express. Він зізнався, чи відповідають чутки реальності.

Не знаю, я так само як і ви, це бачив в інтернеті. Зараз повністю сфокусований на збірній, потім на Бенфіці. Тому що попереду важливий відрізок чемпіонатів, кубка, а все інше потрібно відкласти на потім,

– сказав Трубін.

Також Анатолій розповів, які футбольні цілі ставить собі на 2025 рік. Вони не стосуються зміни клубної прописки, але є максималістичними:

"Якщо ми говоримо про збірну, то перш за все – кваліфікуватися на чемпіонат світу. І, звичайно ж, здобути чемпіонство в Бенфіці".

До слова. Наразі Анатолій Трубін перебуває у розташуванні збірної України, яка готується до матчів проти Бельгії у плей-оф Ліги націй за вихід у дивізіон A. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня у Мурсії та Генку відповідно.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні український воротар провів 38 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 40 голів і 16 разів залишав свої ворота "сухими". Його чинний контракт з "орлами" розрахований до 30 червня 2028 року.