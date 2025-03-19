На збір для двоматчевого протистояння з "червоними дияволами" тренерський штаб Сергія Реброва викликав 25 футболістів. На жаль, через травму в заявці відбулася одна вимушена заміна – замість Таловєрова терміново в Іспанію прибув Сваток.

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Сабо не підтримав невиклик півзахисника з Серії A

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував вибір чинного наставника "синьо-жовтих". Він заявив, що в заявці не вистачає одного гравця, який міг би підсилити потенціал команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбол 24.

"Маліновський – чудовий футболіст. Він уже повернувся після травми, зіграв у чемпіонаті Італії та виглядав дуже непогано. Він бачить поле, фізично здоровий, має чудовий удар. В один дотик може змінити напрямок атаки, перевести м’яч на інший фланг. Все у нього є.

У питанні з Маліновським я не на боці Реброва. Але він тренер, бачить гру по-своєму та шукає інші варіанти підсилення. Та поки що в нього не все виходить", – сказав Сабо.

До слова. Матч Україна – Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Офіційним транслятором поєдинку буде Megogo.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський нещодавно відновився від жахливої травми та встиг провести лише два поєдинки у складі Дженоа. Всього за збірну України він зіграв 66 матчів, у яких забив сім голів і віддав вісім асистів.