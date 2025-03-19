На сбор для двухматчевого противостояния с "красными дьяволами" тренерский штаб Сергея Реброва вызвал 25 футболистов. К сожалению, из-за травмы в заявке произошла одна вынужденная замена – вместо Таловерова срочно в Испанию прибыл Сваток.

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Сабо не поддержал невызов полузащитника из Серии A

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выбор действующего наставника "сине-желтых". Он заявил, что в заявке не хватает одного игрока, который мог бы усилить потенциал команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

"Малиновский – замечательный футболист. Он уже вернулся после травмы, сыграл в чемпионате Италии и выглядел очень неплохо. Он видит поле, физически здоров, имеет отличный удар. В одно касание может изменить направление атаки, перевести мяч на другой фланг. Все у него есть.

В вопросе с Малиновским я не на стороне Реброва. Но он тренер, видит игру по-своему и ищет другие варианты усиления. Но пока у него не все получается", – сказал Сабо.

К слову. Матч Украина – Бельгия начнется в 21:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка будет Megogo.

Напомним, что Руслан Малиновский недавно восстановился от ужасной травмы и успел провести лишь два поединка в составе Дженоа. Всего за сборную Украины он сыграл 66 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.