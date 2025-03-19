Наставник нашей национальной команды посетит это мероприятие не один. Вместе с ним на встречу с прессой придет также кто-то из игроков сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Последние новости перед важной игрой

Они поделятся своими ожиданиями от предстоящего матча и ответят на вопросы журналистов. Прямая трансляция пресс-конференции начнется в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что на поединки плей-офф против Бельгии Сергей Ребров вызвал 25 футболистов. Во время сбора уже состоялась одна вынужденная замена – вместо травмированного Максима Таловерова в расположение "сине-желтых" прибыл Александр Сваток.

Смотрите онлайн пресс-конференцию Сергея Реброва перед игрой с Бельгией

Справка. Это будет второй очный поединок между будущими соперниками. Единственная встреча состоялась на Евро-2024 и закончилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что после игры в Мурсии будет ответный матч в Генке, который состоится 23 марта. Победитель по сумме двух поединков в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в дивизионе A, а команда, которая проигрывает, будет играть в лиге B. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.