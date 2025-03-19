Наставник нашої національної команди відвідає цей захід не один. Разом із ним на зустріч із пресою прийде також хтось із гравців збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

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Вони поділяться своїми очікуваннями від майбутнього матчу та дадуть відповіді на запитання журналістів. Пряма трансляція пресконференції розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що на поєдинки плей-оф проти Бельгії Сергій Ребров викликав 25 футболістів. Під час збору вже відбулася одна вимушена заміна – замість травмованого Максима Таловєрова у розташування "синьо-жовтих" прибув Олександр Сваток.

Дивіться онлайн пресконференцію Сергія Реброва перед грою з Бельгією

Довідка. Це буде другий очний поєдинок між майбутніми суперниками. Єдина зустріч відбулася на Євро-2024 та закінчилася внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що після гри в Мурсії буде матч-відповідь у Генку, який відбудеться 23 березня. Переможець за сумою двох поєдинків у наступному сезоні Ліги націй виступатиме в дивізіоні A, а команда, яка програє, гратиме в лізі B. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.