Одним из самых интересных вариантов назывался Манчестер Сити. Действующий чемпион АПЛ рассматривает возможность попрощаться с Эдерсоном, а на его место имеет список кандидатов, который насчитывает четырех голкиперов, среди которых есть и уроженец Донецка.

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Трубин прокомментировал свое будущее

Украинский вратарь впервые отреагировал на эту информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express. Он признался, соответствуют ли слухи реальности.

Не знаю, я так же как и вы, это видел в интернете. Сейчас полностью сфокусирован на сборной, потом на Бенфике. Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное нужно отложить на потом,

– сказал Трубин.

Также Анатолий рассказал, какие футбольные цели ставит себе на 2025 год. Они не касаются смены клубной прописки, но являются максималистскими:

"Если мы говорим о сборной, то прежде всего – квалифицироваться на чемпионат мира. И, конечно же, добыть чемпионство в Бенфике".

К слову. Сейчас Анатолий Трубин находится в расположении сборной Украины, которая готовится к матчам против Бельгии в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A. Поединки состоятся 20 и 23 марта в Мурсии и Генке соответственно.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский вратарь провел 38 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и 16 раз оставлял свои ворота "сухими". Его действующий контракт с "орлами" рассчитан до 30 июня 2028 года.