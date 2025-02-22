Трубин пропустит следующие матчи Бенфики: в чем причина отсутствия украинца

Анатолий Турбин не сыграет в двух ближайшим матчах Бенфика. Украинский голкипер пропустит игру чемпионата Португалии и кубковый поединок страны.

23-летний вратарь "орлов" останется на скамейке запасных в матче против Боавишты, который состоится сегодня 22 февраля. А также не примет участие в противостоянии с Брагой в четвертьфинале Кубка Португалии – 26 февраля.

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Тренер дал отдых Трубину

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на издание A Bola, оставить Анатолия Трубина вне игры, это плановое решение тренерского штаба Бенфики. Ведь украинский голкипер провел более 3 тысяч минут на поле в текущем сезоне.

Трубин сыграл больше всего матчей по сравнению с другими игроками "орлов". Поэтому главный тренер команды Рогер Шмидт решил дать передохнуть украинскому защитнику ворот.

В следующих двух поединках Анатолия Трубина заменит резервный голкипер Бенфики. Свое количество игрового времени получит 22-летний Сэмюэл Соареш.

Напомним, что в текущем сезоне Анатолий Трубин сыграл 35 матчей за Бенфику. За это время украинский голкипер пропустил 34 гола и совершил 16 клиншитов.