Сегодня, 18 февраля, состоялся один из матчей стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Путевку в следующий раунд между собой разыграли Милан и Фейенорд, сообщает 24 канал.

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Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Первым участником 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 сенсационно стал Фейенорд. Нидерландский коллектив дома в первой игре минимально переиграл Милан со счетом 1:0.

В ответном матче "россонери" вышли вперед, забив на первой минуте противостояния. Однако в компенсированное ко второму тайму время Фейенорд смог сравнять счет и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Также сегодня определятся еще три участника 1/8 финала главного европейского турнира. В 22:00 по киевскому времени свои матчи начали Бенфика, Монако, Аталанта, Брюгге, Бавария и Селтик.