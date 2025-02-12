Вчера, 11 февраля, Манчестер Сити и Реал устроили настоящую рубку на "Этихаде" в 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В итоге "сливочные" вышли победителем матча, осуществив эффектный камбэк на последних минутах противостояния.

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Короли Лиги чемпионов

Победа над Манчестер Сити стала 300-й для Реала за всю историю участия мадридцев в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"Сливочные" стали первым клубом, которому покорилась эта отметка. Для достижения исторического показателя Реалу понадобилось 498 матчей. Второе место занимает Бавария – 241 победа, а первую тройку замыкает Барселона – 209.

Топ-5 команд по количеству побед в Лиге чемпионов:

1. Реал – 300 побед

2. Бавария – 241

3. Барселона – 209

4. Манчестер Юнайтед – 161

5. Ювентус – 157

Напомним, что Реал ожидает ответный матч против Манчестер Сити в 1/16 финала Лиги чемпионов-2024 на "Бернабеу". Вторая битва грандов европейского футбола состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.