Будущее Лунина в "Королевском клубе" решено. "Сливочные" не планируют продавать украинского вратаря, но есть одно условие, при котором Андрей все-таки покинет команду, сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

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Из-за чего Лунин может уйти из Реала

Флорентино Перес высказался относительно украинского голкипера Андрея Лунина. Мадридцы не намерены продавать 25-летнего вратаря.

В "Королевском клубе" высоко ценят украинца и его мастерство. В Реале считают украинского защитника ворот надежным дублером бельгийца Тибо Куртуа.

Однако мадридцы все-таки могут продать Андрея в другой клуб. Но при условии, если Лунин лично попросит выставить на трансфер. Также потенциальный покупатель должен заплатить сумму за подписание голкипера, которая устроит Реал.

К слову. Андрей Лунин в начале сезона 2024/2025 пролонгировал контракт с Реалом. Новое соглашение украинского голкипера с "Королевским клубом" рассчитано до лета 2030 года.

Сейчас к голкиперу "сливочных" проявляют интерес несколько клубов из Саудовской Аравии, которые планируют приобрести украинца летом этого года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Лунина составляет 20 миллионов евро.

В текущей кампании Андрей Лунин сыграл 8 матчей за Реал в официальных турнирах. На счету украинца 12 пропущенных голов, 3 клинча, а также одна результативная передача.