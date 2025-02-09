Вчера, 8 февраля, Реал дома принимал Атлетико в рамках 23-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Матч между "сливочными" и "матрасниками" на "Бернабеу" в третий раз подряд завершился ничьей с магическим счетом 1:1.

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Что произошло в дерби Мадрида

Кроме забитых мячей, мадридское дерби запомнилось скандальным инцидентом с участием звезды Реала Джуда Беллингема. Англичанин позволил себе резкие высказывания в сторону арбитра.

После борьбы полузащитника "сливочных" с игроком Атлетико на 12-й минуте матча мяч покинул пределы поля. Лайнсмен назначил аут в пользу "матрасников", что возмутило звездного англичанина.

Пошел н***й, чувак! Пошел ты!,

– прокричал Беллингем.

Реакция Беллингема на решение арбитра:

Интересно, что главный рефери обошел скандальный момент с участием Джуда и лайнсмена. Беллингему повезло, что он не получил наказание за свое эмоциональное поведение.

В текущей кампании Джуд Беллингем провел 31 матч за "Королевский клуб" в официальных турнирах. На счету звездного англичанина 10 голов и 10 результативных передач.